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Тысячи венгров вышли на протест против Орбана

Тысячи венгров вышли на протест против Орбана

Оппозиционный венгерский политик Петер Мадяер на митинге против Орбана в Дебрецене / Фото: Associated Press

Организатором митинга, на который собралось около 10 тысяч человек со всей Венгрии, стал оппозиционный политик Петер Мадьяр.

В воскресенье, 5 мая, тысячи венгров протестовали против премьер-министра Виктора Орбана во втором по величине городе Дебрецене, который считается оплотом партии "Фидес", управляющей страной с 2010 года.

Об этом сообщает Associated Press.

Организатором митинга, на который собралось около 10 тысяч человек со всей Венгрии, стал оппозиционный политик Петер Мадьяр, который будет баллотироваться в Европейский парламент в начале июня.

“Сегодня подавляющее большинство венгерского народа устало от правящей элиты, от ненависти, апатии, пропаганды и искусственных разделений. Венгры хотят сотрудничества, любви, единства и мира", – говорил он на митинге.

Мадьяр, ранее принадлежавший к партии "Фидес", с февраля этого года остро осуждает националиста Виктора Орбана как руководителя "мафиозным государством", объявив войну тому, что он называет пропагандистской машиной, управляемой правительством.

Его партия TISZA ("Уважение и свобода") объявила, что выдвинет 12 кандидатов на выборах в Европейский Союз 9 июня, причем Мадьяр будет первым в партийном списке. TISZA также объявила, что выдвинет четырех кандидатов на выборах в местный совет в Будапеште.

Последние опросы показывают, что партия Мадьяра, возможно, стала самой большой оппозиционной силой к партии "Фидес", на которую опирается Орбан. На этой неделе соцопрос, проведенный социологами Mediaan, оценил шансы TISZA на уровне 25%, правда, за "Фидес" готовы голосовать 45% избирателей.

Напомним, ранее тысячи жителей венгерской столицы Будапешта приняли участие в протесте, во время которого они требовали отставки главы правительства Виктора Орбана и главного прокурора страны.

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