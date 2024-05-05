Синоптик предупредила о заморозках в Украине

Со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается понижение температуры воздуха.

На следующей неделе в Украине ожидается существенное снижение температуры, кое-где даже могут наблюдаться заморозки.

Об этом в воскресенье, 5 мая, предупредила известный украинский синоптик Наталья Диденко.

Однако, по ее словам, начнется неделя с комфортной теплой погоды.

"Понедельник в Украине ожидается с теплой погодой. Максимальная температура воздуха в течение дня +20+25 градусов. Идеальные градусы!” – сообщила Диденко.

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В некоторых регионах Украины ожидаются дожди.

“6 мая дожди, возможно с грозами, пройдут в западных и северных областях. А вечером еще и дойдут до Винницкой области. На остальной территории Украины – восток, юг и большинство центра – без осадков”, — прогнозирует синоптик.

По прогнозу Наталки Диденко, ветер будет с юго-запада, умеренный, временами порывистый.

В Киеве в понедельник она прогнозирует теплую погоду — воздух днем прогреется до +22...+24 градуса, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Однако уже со вторника, начиная с севера и запада Украины, ожидается понижение температуры воздуха.

“Вся следующая неделя будет преимущественно свежей, в средине недели вероятны заморозки. Заморозки в такое время – нормальное явление”, — отметила Диденко.

Напомним, ранее ТСН.ua выяснял, какая погода ожидает украинцев в мае, сравнив долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

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