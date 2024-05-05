Синоптикиня попередила про заморозки в Україні

Від вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря.

Наступного тижня в Україні очікується суттєве зниження температури, подекуди навіть можуть спостерігатися заморозки.

Про це у неділю, 5 травня, попередила відома українська синоптикиня Наталка Діденко.

Проте, за її словами, розпочнеться тиждень із комфортної теплої погоди.

“Понеділок в Україні очікується із теплою погодою. Максимальна температура повітря впродовж дня +20+25 градусів. Ідеальні градуси!” - повідомила Діденко.

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Водночас в деяких регіонах України очікуються дощі.

“6-го травня дощі, можливо з грозами, пройдуть у західних та північних областях. А ввечері ще й дійдуть до Вінниччини. На решті території України - схід, південь та більшість центру - без опадів”, - прогнозує синоптикиня.

За прогнозом Наталки Діденко, вітер буде з південного заходу, помірний, часом рвучкий.

У Києві в понеділок вона передбачає теплу погоду - повітря вдень прогріється до +22...+24 градусів, місцями пройде короткочасний дощ, можлива гроза.

Однак уже від вівторка, починаючи із півночі та заходу України, очікується зниження температури повітря.

“Увесь наступний тиждень буде переважно свіжим, всередині тижня ймовірні заморозки. Заморозки в такий час - нормальне явище”, - зауважила Діденко.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua з'ясовував, яка погода чекає на українців у травні, порівнявши довгостроковий прогноз Укргідрометцентру та узагальнений прогноз двох популярних метеосайтів: meteofor і sinoptik.

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