Папу Римського запросили на саміт миру в Швейцарії

Папа Римський Франциск отримав запрошення прибути на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоці.

Про це повідомила в інтерв’ю виданню Blick президентка Швейцарії Віола Амгерд.

За її словами, у суботу, 4 травня, вона особисто зустрічалася з понтифіком і говорила з ним, зокрема, про війну в Україні та інші “проблемні точки світу”.

Віола Амгерд відзначила, що розмова з Папою Римським відбулася “в теплій атмосфері”.

Президентка Швейцарської конфедерації підтвердила, що передала запрошення понтифіку на Глобальний саміт миру, ініційований Україною.

"Ми запросили Святий Престол. Ватикан дуже позитивно ставиться до мирної конференції", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у Швейцарії заявили, що представників Російської Федерації не запрошували на перший Глобальний саміт миру у червні, однак "мирний процес без Росії немислимий".

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