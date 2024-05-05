У Німеччині заговорили про повернення українських чоловіків додому

Голова МВС у федеральній землі Гессен вважає, що Німеччина має допомогти Україні у мобілізації.

У Німеччині заговорили про необхідність повернення військовозобов'язаних українських чоловіків додому.

Про це заявив голова МВС федеральної землі Гессен Роман Посек, передає Tagesspiegel.

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"Це також може включати нашу допомогу в тому, щоб Україна могла покластися на людей, які втекли за кордон, але яких можна використати у війні. Важливо підтримати обороноздатність України", – сказав він.

Водночас, Посек визнав, що в цьому питанні є дилема, адже Німеччина хоче залишатися "безпечною гаванню".

Також голова МВС Гессену відкинув можливість видання німецьких документів як заміну українським: "Я налаштований скептично, бо не бачу, що для цього є відповідні умови. Україна не є нелегітимною державою".

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 24 квітня заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Коментуючи це, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що Литва обіцяє наслідувати приклад Польщі щодо мобілізованих українців, які проживають за кордоном.

Президент та прем'єрка Литви Гітанас Науседа та Інгріда Шимоніте також вважають, що Литва має допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків, які проживають за кордоном.

Однак пізніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський уточнив, що допомога Варшави у передачі Україні чоловіків призовного віку є етично сумнівним кроком, додавши, що Київ повинен сам взяти ініціативу в цьому питанні.