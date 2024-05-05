В Германии заговорили о возвращении украинских мужчин домой

Глава МВД в федеральной земле Гессен считает, что Германия должна помочь Украине в мобилизации.

В Германии заговорили о необходимости возвращения военнообязанных украинских мужчин домой.

Об этом заявил глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек, передает Tagesspiegel.

Также читайте Возвращение украинских мужчин домой: в Чехии сделали заявление

"Это также может включать нашу помощь в том, чтобы Украина могла положиться на сбежавших за границу людей, но которых можно использовать в войне. Важно поддержать обороноспособность Украины", – сказал он.

В то же время Посек признал, что в этом вопросе есть дилемма, ведь Германия хочет оставаться "безопасной гаванью".

Также глава МВД Гессена отверг возможность издания немецких документов как замену украинским: "Я настроен скептически, потому что не вижу, что для этого есть соответствующие условия. Украина не является нелегитимным государством".

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш 24 апреля заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Комментируя это, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Литва обещает последовать примеру Польши в отношении мобилизованных украинцев, проживающих за границей.

Президент и премьер Литвы Гитанас Науседа и Ингрида Шимоните также считают, что Литва должна помочь Украине вернуть военнообязанных мужчин, проживающих за границей.

Однако позже министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уточнил, что помощь Варшавы в передаче Украине мужчин призывного возраста этически сомнительным шагом, добавив, что Киев должен сам взять инициативу в этом вопросе.