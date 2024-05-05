Яка зброя допомогла збити російський Су-25 на Донеччині: припущення експерта

Українським воїнам на Донеччині вдалося збити російський штурмовик Су-25 завдяки американській зброї, з якою бійці повертаються з ротації для доукомплектування підрозділів ЗСУ на фронті.

Таку думку висловив у неділю, 5 травня, військовий експерт Роман Світан в ефірі “24 каналу”.

За його словами, відомо, що бійці 110-ї бригади, які збили російський Су-25, упродовж двох місяців відновлювалася після боїв у Авдіївці. Під час такої ротації підрозділ відводиться в резерви для доукомплектування, після чого повертається на передову.

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“При цьому вони повертаються вже з американською зброєю. Тобто заходить не просто зброя з нових партій, а одразу з частинами наших ЗСУ, які одразу ж включаються у бій”, – зазначив Роман Світан.

Експерт зауважив, що американські партнери передали для озброєння фронтових підрозділів ЗСУ достатню кількість ПЗРК, від застосування яких росіяни уже “відвикли”. Саме тому, мовляв, штурмовики Су-25 виходили на лінію бойового зіткнення на гранично малих висотах та завдавали ударів по наших позиціях, не сподіваючись на вогонь у відповідь.

"На гранично малих висотах ЗРК їх не бачать. Знести їх можна тільки за допомогою ПЗРК. От повернення наших частин уже з цією допомогою одразу призвело до результату", – припустив Роман Світан.

Нагадаємо, напередодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що воїни 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

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