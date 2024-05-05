Білий дім не коментує: США призупинили постачання боєприпасів Ізраїлю – ЗМІ

Про причини цього рішення поки не повідомляють.

США призупинили постачання зброї Ізраїлю, що викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді. Причин цього рішення вони не знають, Адміністрація президента Джо Байдена поки відмовилася від коментарів.

Про це повідомляє Axios із посиланням на слова ізраїльських посадовців.

Рішення США викликало серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді.

"Про цей крок адміністрації Джо Байдена стало відомо на тлі все більших розбіжностей між США та Ізраїлем щодо подальших бойових дій у секторі Гази, зокрема ймовірного вторгнення в місто Рафах на півдні, де перебувають понад мільйон палестинців", - пише Axios.

Нагадаємо, у Білому домі сподіваються, що схвалена військова допомога Україні сприятиме контрнаступу ЗСУ.

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