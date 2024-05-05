"Любимо всіх": Епіфаній розповів, чи благословлятиме одностатеві пари

Епіфаній уточнив, що церква любить всіх, зокрема і "грішників", але не може "прийняти те, що є гріхом".

Православна церква України (ПЦУ) не буде благословляти одностатеві пари, тому що "це суперечить християнському вченню".

Про це заявив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній в інтерʼю "Радіо Свобода".

"Ми прийняли відповідне рішення на останньому помісному соборі Православної церкви України. У нас є навіть декларація, яка чітко засвідчує, що ми не будемо цього робити", – сказав Епіфаній

Також він відкинув пропозицію взяти приклад з Папи Римського Франциска, який дозволив священникам благословляти одностатеві пари.

"Питання дуже риторичне, знаєте. Папа інколи заявить, а потім інші трактують, що він мав на увазі зовсім інше. Це не благословення. І ми знаємо, що Греко-католицька церква категорично це відкинула. Заявила про те, що вони цього не підтримують і не будуть виконувати, навіть якщо це буде відповідним рішенням, тому що це суперечить християнському вченню", – сказав митрополит.

Епіфаній уточнив, що церква любить всіх, зокрема і "грішників, які чинять інколи зло".

"Ми просто не приймаємо те, що є гріхом чи злом. Ми говоримо про це, що ми повинні називати речі своїми іменами. Тобто, якщо це суперечить, ми про це говоримо. Ми цього не підтримуємо і ми цього не можемо благословляти. Але ми не відкидаємо людей. Тобто, ми повинні любити всіх. І ми любимо всіх. Грішників, які навіть чинять інколи зло. Ми повинні їх наставляти, врозумляти", – підсумував глава ПЦУ.

Раніше митрополит Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні.

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