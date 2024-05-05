"Любим всех": Епифаний рассказал, благословят ли однополые пары

Епифаний уточнил, что церковь любит всех, в том числе и "грешников", но не может "принять то, что есть грех".

Православная церковь Украины (ПЦУ) не будет благословлять однополые пары, потому что "это противоречит христианскому учению".

Об этом заявил предстоятель ВЦУ митрополит Епифаний в интервью "Радио Свобода".

"Мы приняли соответствующее решение на последнем поместном соборе Православной церкви Украины. У нас есть даже декларация, четко подтверждающая, что мы не будем этого делать", – сказал Епифаний.

Также он отверг предложение последовать примеру Папы Римского Франциска, который позволил священникам благословлять однополые пары.

"Вопрос очень риторический, знаете. Папа иногда заявит, а потом другие трактуют, что он имел в виду совсем другое. Это не благословение. И мы знаем, что Греко-католическая церковь категорически это отвергла. Заявила о том, что они этого не поддерживают и не будут выполнять, даже если это будет соответствующим решением, потому что это противоречит христианскому учению", – сказал митрополит.

Епифаний уточнил, что церковь любит всех, в том числе и "грешников, совершающих иногда зло".

"Мы просто не принимаем то, что является грехом или злом. Мы говорим об этом, что мы должны называть вещи своими именами. То есть, если это противоречит, мы об этом говорим. Мы этого не поддерживаем и мы этого не можем благословлять. не отвергаем людей. То есть, мы должны любить всех. И мы любим всех.

Ранее митрополит Епифаний рассказал, сколько верующих Московского патриархата осталось в Украине.

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