Россия готовит диверсии в странах НАТО: Североатлантический союз предупредил Германию

Российские агенты будут готовить диверсионные акции, насильственные нападения и кибератаки.

НАТО предупредило Германию о том, что российские спецслужбы наращивают свою активность в европейской зоне Североатлантического альянса. Агенты Кремля готовятся совершить ряд диверсий.

Об этом пишет российский BILD.

Как отмечается, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок вызвала представителя российского посольства в МИД.

Разговор касался того, что, по данным немецких спецслужб, в январе 2023 года российские хакеры использовали брешь в системе безопасности, чтобы атаковать ящики электронной почты членов партии СДПГ. Считается, что за кибератаку отвечало подразделение российской военной разведки ГРУ.

Основной орган принятия политических решений НАТО обратился с официальным письмом к власти Германии с оговоркой, что российские спецслужбы наращивают свою активность в европейской зоне Североатлантического альянса.

Российские агенты будут готовить диверсионные акции, насильственные нападения и кибератаки. В письме отмечается, что союзники "крайне озабочены" активностью России на территории НАТО.

В то же время европейские разведывательные службы проинформированы о планах России по всему континенту. Кроме того, Россия уже начала "активнее готовить тайные атаки с использованием бомб и подвергшихся с целью причинения вреда инфраструктуре на европейской территории".

Письмо НАТО предшествовало расследование российских секретных агентов в нескольких европейских странах: кроме Германии, в них вошли Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Великобритания.

Напомним, что Немецкие ультраправые за день до вторжения РФ подготовили циничный призыв к правительству ФРГ.

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