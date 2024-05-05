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Какие потери РФ за неделю: в ВСУ назвали цифру (инфографика)

Какие потери РФ за неделю: в ВСУ назвали цифру (инфографика)

Фото: ТСН.ua

Наши защитники уничтожили большое количество вооружения и военной техники оккупантов.

За прошедшую неделю, с 28 апреля по 5 мая 2024 года, россияне потеряли около 8110 человек личного состава.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Всего за неделю оккупанты потеряли 1106 единиц вооружения и военной техники. Из них:

  • 96 танков;
  • 188 боевых бронированных машин;
  • 264 артиллерийские системы;
  • 7 РСЗО;
  • 14 установок ПВО;
  • 353 единицы автотехники;
  • 31 единица спецтехники.

Кроме того, уничтожен вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БпЛА.

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