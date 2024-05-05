Какие потери РФ за неделю: в ВСУ назвали цифру (инфографика)

Наши защитники уничтожили большое количество вооружения и военной техники оккупантов.
За прошедшую неделю, с 28 апреля по 5 мая 2024 года, россияне потеряли около 8110 человек личного состава.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Александр Павлюк.
Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск. Всего за неделю оккупанты потеряли 1106 единиц вооружения и военной техники. Из них:
- 96 танков;
- 188 боевых бронированных машин;
- 264 артиллерийские системы;
- 7 РСЗО;
- 14 установок ПВО;
- 353 единицы автотехники;
- 31 единица спецтехники.
Кроме того, уничтожен вражеский самолет, 23 ракеты и 129 БпЛА.
Ранее в Генштабе сообщили, сколько оккупантов ВСУ ликвидировали за сутки.
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