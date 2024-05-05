Які втрати РФ за тиждень: у ЗСУ назвали цифру (інфографіка)

Наші захисники знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.

За минулий тиждень, від 28 квітня до 5 травня 2024 року, росіяни втратили близько 8110 осіб особового складу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ. Загалом за тиждень окупанти втратили 1106 одиниць озброєння та військової техніки. З них:

96 танків;

188 бойових броньованих машин;

264 артилерійських системи;

7 РСЗВ;

14 установок ППО;

353 одиниці автотехніки;

31 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, знищено ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.