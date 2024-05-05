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Які втрати РФ за тиждень: у ЗСУ назвали цифру (інфографіка)

Які втрати РФ за тиждень: у ЗСУ назвали цифру (інфографіка)

Фото: ТСН.ua

Наші захисники знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.

За минулий тиждень, від 28 квітня до 5 травня 2024 року, росіяни втратили близько 8110 осіб особового складу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ. Загалом за тиждень окупанти втратили 1106 одиниць озброєння та військової техніки. З них:

  • 96 танків;
  • 188 бойових броньованих машин;
  • 264 артилерійських системи;
  • 7 РСЗВ;
  • 14 установок ППО;
  • 353 одиниці автотехніки;
  • 31 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, знищено ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.

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