Які втрати РФ за тиждень: у ЗСУ назвали цифру (інфографіка)

Наші захисники знищили значну кількість озброєння та військової техніки окупантів.
За минулий тиждень, від 28 квітня до 5 травня 2024 року, росіяни втратили близько 8110 осіб особового складу.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Олександр Павлюк.
Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння і військова техніка російських військ. Загалом за тиждень окупанти втратили 1106 одиниць озброєння та військової техніки. З них:
- 96 танків;
- 188 бойових броньованих машин;
- 264 артилерійських системи;
- 7 РСЗВ;
- 14 установок ППО;
- 353 одиниці автотехніки;
- 31 одиниця спецтехніки.
Окрім цього, знищено ворожий літак, 23 ракети та 129 БпЛА.
Раніше у Генштабі повідомили, скільки окупантів ЗСУ ліквідували за добу.
Читайте також:
- Втрати росіян у війні проти України перевалили за 470 тисяч
- ЗСУ вдарили ATACMS по полігону росіян на Луганщині (відео)
- Бійці ЗСУ показали штурм та захоплення окупантів у полон – потужні кадри