Росія планує диверсійні дії на всьому континенті — FT

Росія тепер без перешкод здійснює операції на європейській території "з високим потенціалом шкоди".

Європейська розвідка попередила свої уряди про те, що РФ планує диверсійні дії на всьому континенті.

Про це пише Financial Times.

За інформацією спецслужб, Росія вже почала активніше готувати таємні вибухи, підпали та пошкодження інфраструктури на території ЄС, що маються відбутися безпосередньо та за допомогою поплічників.

"Ми оцінюємо, що ризик диверсій, контрольованих державою, значно зростає", — заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванґ.

Під час конференції з питань безпеки, що відбулася у квітні 2024-го, він попередив, що Росія тепер без перешкод здійснює операції на європейській території "з високим потенціалом шкоди".

Диверсії в Британії, Німеччині, Чехії, Швеції, Естонії: що відомо про загрозу

Гальденванґ зробив заяву лише за кілька днів після того, як двох німецько-російських громадян заарештували в Німеччині, а саме Байройті (Баварія). Вони підозрюються у змові з метою нападу на військові та логістичні об’єкти в країні.

Наприкінці квітня у Британії двом чоловікам висунули звинувачення у вчиненні пожежі на складі з вантажами допомоги для України. Прокуратура країни звинувачує їх у роботі на російський уряд.

У Швеції служби безпеки тим часом розслідують низку недавніх сходжень поїздів з рейок, які, на їхню думку, можуть бути актами саботажу.

Також Росія намагалася знищити системи оповіщення на чеській залізниці, про що пише FT із посиланням на повідомлення міністра транспорту країни.

В Естонії в лютому 2024 року співробітники російської розвідки скоїли напад на автомобіль міністра внутрішніх справ і журналістів, повідомила Служба внутрішньої безпеки країни.

Міністерство оборони Франції цього року також попередило про можливі диверсійні атаки з боку Росії на військові об’єкти.

"Очевидний висновок полягає в тому, що відбулося справжнє посилення російської активності, - каже старший консультант аналітичного центру Chatham House Кейр Джайлз.

Він поки не може сказати, чи є це відображенням того факту, що РФ кидає на це більше ресурсів; чи діє більш необережно і диверсантів лювлять.

"Можливо, західна контррозвідка стала кращою у виявленні та припиненні (диверсій - Ред.) ".

"Що б це не було - багато чого відбувається", — сказав Кейр Джайлз.

Одне з джерел у європейському уряді сказав виданню, що через служби безпеки НАТО поширюється інформація про "явні та переконливі злочинні дії Росії", які координуються та стають більш масштабними. Тож настав час "підвищити обізнаність і зосередитися" на загрозі російських насильницьких дій на європейській землі, додав він.

Тим часом в Україні затримано російського агента ГРУ, який полював на українську ППО. Окупанти через нього намагалися виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони столиці.

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