Окупанти вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС

Окупанти знову атакували українську ТЕС.
Окупаційні війська Росії 5 травня пʼятьма ракетами завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка на Донецької області.
Про це "Суспільному" розповів заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.
"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - зазначив він.
Він додав, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не має.
Нагадаємо, в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: чи є дефіцит та де діють відключення.
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