Окупанти вдарили пʼятьма ракетами по Слов'янській ТЕС

Окупаційні війська Росії 5 травня пʼятьма ракетами завдали удару по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка на Донецької області.

Про це "Суспільному" розповів заступник начальника Миколаївської МВА Володимир Проскунін.

"Сьогодні 5 травня о 10:35 розпочався обстріл Слов'янської ТЕС Донбасенерго. Під час обстрілу було пошкоджено ряд об'єктів на території станції", - зазначив він.

Удар по Слов'янській ТЕС / Фото: Володимир Проскунін

Він додав, що російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" та однією фугасною. Постраждалих внаслідок обстрілу не має.

Нагадаємо, в Міненерго розповіли про ситуацію в енергосистемі: чи є дефіцит та де діють відключення.

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