Прем’єр Ізраїлю повідомив, коли закінчиться війна проти ХАМАСу

Ізраїль завершить військову операцію в Секторі Гази проти палестинського руху ХАМАС лише тоді, коли виконає усі намічені цілі. Вимога бойовиків припинити війну в обмін на звільнення заручників є неприйнятною.

Про це заявив у неділю, 5 травня, у відеозверненні ізраїльський прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу, передає The Times of Israel.

"Ізраїль не може з цим погодитися. Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні, в усіх куточках країни", - цитує видання його слова.

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Вимогу ХАМАС остаточно припинити військову операцію задля встановлення перемир'я в Секторі Гази та звільнення заручників Нетаньягу назвав “капітуляцією” і запевнив, що ізраїльська армія в Секторі Гази “продовжить битися аж до виконання цілей".

За його словами, погодившись на вимоги палестинського руху, Ізраїль лише наблизить початок нового конфлікту і “дозволить ХАМАС вчинити ще одну бійню в майбутньому”.

Прем'єр-міністр наголосив, що Ізраїль все ще відкритий для угоди, але ХАМАС "залишається на своїх позиціях".

У виданні нагадали, що високопосадовці США, Катару та Єгипту перебувають у Каїрі, куди прибули також представники ХАМАС. Прем’єр-міністр Ізраїлю вирішив не надсилати на переговори делегацію.

Нагадаємо, раніше влада Ізраїлю заявила, що готова переглянути свої плани щодо наземної операції у місті Рафах, яке розташоване на півдні Сектора Гази, в контексті переговорів з ХАМАС про звільнення заручників. Водночас в Ізраїлі наполягають, що не збираються повністю припиняти війну, як цього вимагає ХАМАС.

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