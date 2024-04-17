Удар Ізраїлю по Сектору Гази убив 5000 ненароджених дітей — Reuters

Під час обстрілу ізраїльською армією міста Газа, в якому активно діяли бойовики палестинського угруповання ХАМАС, снаряд влучив у найбільшу репродуктивну клініку, знищивши понад 4000 ембріонів, а також ще 1000 зразків сперми та незапліднених яйцеклітин.

Про наслідки цього інциденту, який трапився ще в грудні минулого року, повідомляє Reuters.

Внаслідок вибуху було зірвано кришки п’яти баків з рідким азотом, які зберігалися в кутку ембріологічного відділення в центрі клініки штучного запліднення Аль-Басма.

У виданні наголошують, що ембріони в цих резервуарах були останньою надією для сотень палестинських пар, яким загрожувало безпліддя.

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“Ми усвідомлюємо, що означали ці 5000 життів або потенційних життів для батьків”, — сказав 73-річний акушер-гінеколог Бахаелдін Галаїні, який заснував клініку в 1997 році.

Галаїні сказав, що один ізраїльський снаряд влучив у кут центру, підірвавши ембріологічну лабораторію на першому поверсі. Він не знає, чи атака була спрямована саме на лабораторію чи ні.

За словами журналіста Reuters, який відвідав місце, у квітні ембріологічна лабораторія все ще була всіяна розбитою цегляною кладкою, розірваним лабораторним приладдям і, серед уламків, були резервуари з рідким азотом.

Кришки були відкриті, а на дні одного з резервуарів все ще було видно кошик, наповнений крихітними різнокольоровими соломинками, що містили зруйновані мікроскопічні ембріони.

У середу, 17 квітня, відповідаючи на запитання Reuters про цей інцидент, пресслужба ізраїльських військових повідомила, що вивчає ці звіти.

Раніше Ізраїль заперечував навмисні напади на цивільну інфраструктуру та звинуватив бійців ХАМАС у тому, що вони діяли з медичних закладів.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден назвав помилкою підхід премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до операції в Секторі Гази та закликав до перемир’я.

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