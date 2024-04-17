Удар Израиля по Сектору Газа убил 5000 нерожденных детей — Reuters

Во время обстрела израильской армией города Газа, в котором активно действовали боевики палестинской группировки ХАМАС, снаряд попал в крупнейшую репродуктивную клинику, уничтожив более 4000 эмбрионов, а также 1000 образцов спермы и яйцеклеток.

О последствиях этого инцидента, случившегося еще в декабре прошлого года, сообщает Reuters.

В результате взрыва были сорваны крышки пяти баков с жидким азотом, которые хранились в углу эмбриологического отделения в центре клиники искусственного оплодотворения Аль-Басма.

В издании подчеркивают, что эмбрионы в этих резервуарах были последней надеждой для сотен палестинских пар, которым угрожало бесплодие.

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"Мы осознаем, что означали эти 5000 жизней или потенциальных жизней для родителей", — сказал 73-летний акушер-гинеколог Бахаэлдин Галаини, основавший клинику в 1997 году.

Галаини сказал, что один израильский снаряд попал в угол центра, взорвав эмбриологическую лабораторию на первом этаже. Он не знает, была ли атака направлена именно на лабораторию или нет.

По словам посетившего место журналиста Reuters, в апреле эмбриологическая лаборатория все еще была усеяна разбитой кирпичной кладкой, разорванными лабораторными принадлежностями и, среди обломков, были резервуары с жидким азотом.

Крышки были открыты, а на дне одного из резервуаров все еще была видна корзина, наполненная крошечными разноцветными соломинками, содержащими разрушенные микроскопические эмбрионы.

В среду, 17 апреля, отвечая на вопрос Reuters об этом инциденте, пресс-служба израильских военных сообщила, что изучает эти отчеты.

Ранее Израиль отрицал умышленные нападения на гражданскую инфраструктуру и обвинил бойцов ХАМАСа в том, что они действовали из медицинских учреждений.

Напомним, ранее президент США Джо Байден назвал ошибкой подход премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху к операции в Секторе Газы и призвал к перемирию.

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