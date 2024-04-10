Байден різко розкритикував підхід Ізраїлю до ведення війни: подробиці

Він закликав до припинення вогню, аби наступні 6-8 тижнів у Сектор Гази масово надходили продукти й медикаменти для цивільних.

Президент США Джо Байден назвав помилкою підхід премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до операції в Секторі Гази та закликав до перемир’я.

Про це повідомляє CNN.

“Скажу вам, думаю, те що він робить, — це помилка. Я не погоджуюся з його підходом”, — сказав Байден в інтервʼю.

Він закликав до припинення вогню, аби наступні 6-8 тижнів у Сектор Гази масово надходили продукти й медикаменти для цивільних.

“Я говорив з усіма — від Саудівської Аравії до Йорданії та Єгипту. Вони готові заходити, вони готові ввозити продовольство. Думаю, немає жодних виправдань тому, щоб не надавати цим людям медикаментів і продовольства. Це потрібно зробити зараз”, — наголосив президент США.

Заяву Байдена називають однією з найжорсткіших у контексті коментарів на адресу Ізраїлю.

Нагадаємо, директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс висунув нову пропозицію щодо припинення вогню в Секторі Гази.

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