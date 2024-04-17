Росіяни поширюють черговий фейк про Харків: про що попередили в ДСНС

Неправдиві повідомлення про евакуацію з Харкова розповсюджуються через месенджер Signal.

Росіяни знову намагаються створити панічні настрої в Україні, разганяючи фейк про безнадійну ситуацію навколо Харкова.

Про це попередила ДСНС.

"Через месенджер Signal розповсюджується інформація нібито від ДСНС України щодо проведення "евакуації" з міста через ймовірне оточення російськими загарбниками. ДСНС інформує, що такі повідомлення є ворожим інформаційним вкидом, спрямованим на дестабілізацію ситуації в Україні", – йдеться у повідомленні.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій закликали не довіряти сумнівним джерелам інформації й бути пильними.

Нагадаємо, російська пропаганда запустила новий фейк щодо явки студентів КПІ у ТЦК та СП. Центр протидії дезінформації РНБО України виявив, що так звані "докази" створені на території РФ та поширюються російськими Telegram-каналами.

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