"Євробачення-2024": дивитися онлайн-трансляцію церемонії відкриття

Сьогодні, 5 травня, у Мальме, Швеція, розпочалася урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2024".

На 200-метровий "бірюзовий хідник" виходять учасники "Євробачення" із 36 країн. Представники Ізраїлю, які є 37-м учасником конкурсу, на церемонії не з'являться у зв'язку з Днем пам'яті жертв Голокосту.

Ведучими відкриття "Євробачення-2024" стали драг-діви Електра та Тіа Кофі. Саме вони оголошуватимуть про офіційний початок тижня "Євробачення" та розпитають в учасників пісенного конкурсу про найцікавіше. До того ж під час прямої трансляції стануть відомі образи всіх конкурсантів.

Представники України, дует alyona alyona і Jerry Heil також вийдуть на "бірюзовий хідник" поблизу Malmö Live Congress й поділяться своїми переживаннями напередодні виступу. До речі, з нагоди Великодня виконавиці пообіцяли розповісти про українські традиції цього свята у прямому ефірі церемонії.

Подивитися онлайн-трансляцію відкриття можна тут:

Нагадаємо, перший півфінал "Євробачення-2024" відбудеться вже за декілька днів – 7 травня. Саме цього дня представниці України вийдуть на головну сцену й змагатимуться за вихід до грандфіналу. Редакція сайту ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу і першою повідомить, чи вдасться alyona alyona і Jerry Heil вибороти місце в фіналі. Поки ж пропонуємо вам дізнатися, де дивитися "Євробачення-2024", а також імена всіх учасників та їхні пісні.

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