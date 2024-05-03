“Буде масований удар”: Жданов попередив про ракетну атаку по Україні

Російська армія може завдати масованого ракетного або комбінованого удару по Україні з початком їхніх наступальних дій на сході та північному-сході.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Я не виключаю, що буде масований удар. З початком наступальних дій, я б очікував масований удар з боку РФ, ракетний удар або ракетно-шахедний. Якщо масований удар, то столицю не омине. Тому що вони будуть намагатися продемонструвати свої наміри, що вони так серйозно пішли в наступ”, — каже Олег Жданов.

За його словами, Росія може завдати удару після 15 травня.

“Це може бути десь друга половина травня, коли вони розпочнуть основний етап основного наступу на сході, і можливо на північному сході України”, — вважає військовий експерт.

Нагадаємо, Росія хоче захопити ще дві області України: у Буданова назвали ціль Путіна і здивували заявою про перемогу у війні.

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