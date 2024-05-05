В огорожу Білого дому врізався автомобіль: що відомо про інцидент

У столиці США місті Вашингтоні автомобіль, який рухався на великій швидкості, врізався в одну з огорож на периметрі безпеки навколо Білого дому. Внаслідок інциденту, який трапився пізно увечері 4 травня, водій загинув.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

“Незадовго до 10:30 вечора [5:30 ранку неділі, 5 травня, за київським часом] автомобіль, який рухався на великій швидкості, врізався в одні з воріт периметра безпеки навколо Білого дому”, — повідомила Секретна служба США на своєму акаунті в соцмережі X.

Присутні на місці співробітники служби безпеки намагалися надати допомогу водієві, однак він був виявлений мертвим.

За словами речника Секретної служби, відповідального за безпеку Білого дому, Ентоні Гульєлмі, його відомство разом із поліцією та пожежними службами округу Колумбія розпочало розслідування смертельної аварії. Він додав, що "жодної загрози чи наслідків для громадської безпеки немає".

У виданні нагадали, що це вже не перший такий інцидент цього року. У січні водія легковика затримали за наїзд на паркан на охоронному периметрі.

Останніми роками Білий дім був об’єктом кількох спроб вторгнення, що спонукало у 2020 році побудувати новий бар’єр, вищий і виготовлений із міцнішого металу, по периметру президентської резиденції.

Нагадаємо, у травні 2023 року у Вашингтоні вантажівка врізалася в огорожу на Лафайєт-сквер поруч із територією Білого дому. Влада міста вже затримала водія. На місці аварії виявили нацистський прапор зі свастикою. За словами очевидців, прапор, ймовірно, випав з вантажівки після удару.

Читайте також: