Шольц згадав Україну у Великодньому привітанні: що він сказав

Канцлер Німеччини Олаф Шольц з нагоди свята православного Великодня згадав у своїй промові Україну. Він наголосив, що країна продовжить підтримувати українців.

Про це німецький канцлер написав у Twitter (X).

"У сьогоднішній православний Великдень ми думаємо, зокрема, про багатьох православних християн в Україні, які не можуть святкувати це свято з сім'ями і в мирі", – зазначив він.

Шольц додав, що "ми будемо підтримувати Україну – стільки, скільки буде потрібно".

Тим часом поведінку канцлера Німеччини Олафа Шольца, коли він публічно висміяв Україну через її прохання надати ракети Taurus, пояснили психологи та політики.

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