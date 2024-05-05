Шольц вспомнил Украину в Пасхальном поздравлении: что он сказал

Канцлер Германии Олаф Шольц по случаю праздника православной Пасхи вспомнил в своей речи Украину. Он подчеркнул, что страна продолжит поддерживать украинцев.

Об этом немецкий канцлер написал в Twitter (X).

"В сегодняшнюю православную Пасху мы думаем, в частности, о многих православных христианах в Украине, которые не могут праздновать этот праздник с семьями и в мире", – отметил он.

Шольц добавил, что " мы будем поддерживать Украину – столько, сколько потребуется".

Между тем, поведение канцлера Германии Олафа Шольца, когда он публично высмеял Украину из-за ее просьбы предоставить ракеты Taurus, объяснили психологи и политики.

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