Трамп обвинил Байдена в преследовании и сравнил администрацию президента с гестапо — BILD

Бывший, 45-й президент США Дональд Трамп сравнил правительство Джо Байдена с нацистской тайной полицией.

Это пишет BILD со ссылкой на американские СМИ.

По сообщению источников, Трамп выступил во время закрытого сбора средств в своем имении Мар-а-Лаго в штате Флорида, посвятив часть своей речи именно сравнению Байдена и его администрации с тайной государственной полицией гестапо, существовавшей во время нацистского режима Адольфа Гитлера с 1933 по 1945 года.

Тогда нацисты занимались репрессиями в отношении политических оппонентов Гитлера, а также участвовали в преследовании и уничтожении евреев.

Трамп также отметил, что за четырьмя уголовными процессами против него стоит именно правительство Байдена, которое видит в уголовном преследовании "единственный способ победить".

Напомним, что выборы президента в США пройдут в ноябре. Дональд Трамп сразится с действующим главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

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