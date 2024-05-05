Первым местом боев был Мариуполь: бригаде спецназначения "Азов" исполнилось 10 лет

12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины отмечает 10 лет со дня создания подразделения. Большинство бойцов бригады – на фронте, а сотни – до сих пор в плену.

Об этом говорится в слоте 1+1 в эфире телемарафона.

Все начиналось с батальона – созданного 10 лет назад.

Первым местом боев стал Мариуполь – "азовцы" были среди тех, кто в 2014 году освобождал город и ежегодно в день освобождения Мариуполя "азовцы" шли парадом по приморскому городу.

Базой "Азова" стал Урзуф — бывшая дача беглого президента Виктора Януковича.

Большие потери батальон "Азов" понес в боях за Широкино, они воевали на Светлодарской дуге, постоянно и много тренировались.

Но больше всего – уже полк "Азов" – прославился во время боев за "Азовсталь" в окруженном Мариуполе – война в бункерах, тотальные обстрелы.

Тогда полк Азов стал боевым формированием, которому пришлось получить приказ выйти в плен и сохранить жизнь. До сих пор 900 бойцов остаются в российском плену.

"Этот путь не был простым, нам есть кого уважать, есть о ком вспомнить, но нет времени складывать руки. Потому что наша обязанность — продолжать дело тех, кто не дожил до этого дня. Наша величайшая мотивация — месть и борьба за побратымов, которые до сих пор находятся в плену", - прокомментировали в пресс-службе бригады.

Сейчас "Азов" – это уже 12 бригада специального назначения Нацгвардии Украины.

Напомним, в "Азове" заявили, что им дальше не дают оружие от США: петиция отклонена.

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