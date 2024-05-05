Першим місцем боїв був Маріуполь: бригаді спецпризначення "Азов" виповнилося 10 років

12-та бригада спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України відзначає 10 років від дати створення підрозділу. Більшість бійців бригади – на фронті, а сотні – досі у полоні.

Про це йдеться у слоті 1+1 в ефірі телемарафону.

Все починалось з батальйону – який був створений 10 років тому.

Першим місцем боїв став Маріуполь – "азовці "були серед тих, хто 2014 року звільняв місто і щороку в день звільнення Маріуполя "азовці" йшли парадом приморським містом.

Базою "Азову" став Урзуф – колишня дача президента-втікача Віктора Януковича.

Великих втрат батальйон "Азов" зазнав в боях за Широкине, вони воювали на Світлодарській дузі, постійно і багато тренувалися.

Але найбільше – вже полк "Азов" – прославився під час боїв за "Азовсталь" в оточеному Маріуполі – війна в бункерах, тотальні обстріли.

Тоді полк "Азов" став бойовим формуванням, якому довелося отримати наказ вийти в полон і зберегти життя. Досі 900 бійців залишаються в російському полоні.

"Цей шлях не був простим, нам є кого шанувати, є про кого згадати, але немає часу складати руки. Бо наш обов'язок — продовжувати справу тих, хто не дожив до цього дня. Наша найбільша мотивація — помста і боротьба за побратимів, які досі знаходяться в полоні", - прокоментували у пресслужбі бригади.

Зараз "Азов" – це вже 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії України.

Нагадаємо, в "Азові" заявили, що їм далі не дають зброю від США: петицію відхилено.

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