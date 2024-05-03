В "Азове" заявили, что им дальше не дают оружие от США: петиция отклонена

Речь идет о петиции, которая призывает политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы из законов США о консолидированных ассигнованиях была изъята поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия.
Командир 12-ой бригады спецназначения "Азов" Денис Прокопенко "Редис" сообщил об отклонении петиции по разблокированию предоставления оружия и помощи бригаде со стороны США.
Об этом Прокопенко написал в Сети 3 мая.
"Рэдис" отметил, что "Азов" оборонял Мариуполь в 2022 году с ограниченными ресурсами и устаревшими образцами вооружения. К этому привели поправки в законах США, действующие с 2017 года и блокирующие "оказание оружия и обучения или иной помощи для батальона "Азов".
Прокопенко указал, что, несмотря на неоднократную демонстрацию "Азовом" профессионализма и эффективности, распространение российской пропаганды дальше способствует ограничению доступа 12-ой бригаде к современному западному оружию.
"Публикация петиции, призывающая политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову" американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена", – говорится в сообщении командира бригады.
Он добавил, что сайт официального интернет-представительства президента Украины дважды отклонил петицию.
"Азов" доказал кровью свой профессионализм и решительность в отражении российской агрессии. Бойцы 12-ой бригады "Азов" ежедневно защищают цивилизованный мир и нуждаются в поддержке для получения современного западного вооружения", — подчеркнул "Редис".
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Напомним, 20 апреля Прокопенко уже отмечал, что хотя после пяти месяцев затягивания Палата представителей США приняла законопроект о помощи Украине, 12-я бригада спецназначения "Азов" не получит это вооружение, поскольку находится в "черном списке" на получение какой-либо американской помощи, согласно тамошнему закону.
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