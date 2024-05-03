Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру в Чугуеве

Информации о потерпевших нет.

В пятницу, 3 мая, российские оккупанты ударили по Чугуеву Харьковской области. Пока информации о погибших и раненых нет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"В 12:08 оккупанты ударили по Чугуеву. Продолжается ликвидация последствий профильными службами", — подчеркнул он.

Отмечается, что в результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура. По состоянию на 13.00 информация о пострадавших не поступала.

Как сообщалось, ранее в Харькове раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения для области.

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