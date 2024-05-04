Трамп вынашивает "мирный план" для Украины: что о нем известно — The Telergaph

Сообщением о том, что он прекратит войну, кандидат в президенты будет пытаться привлечь на свою сторону американских избирателей, которые надеются на мир.

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп разработал детальный план мирного завершения войны в Украине. Однако до выборов его разглашать не будут.

Об этом сообщает The Telergaph со ссылкой на источник, близкий к Трампу.

По словам источника, этот план не обсуждается в медийном пространстве, чтобы "не терять рычаги влияния".

В то же время, во время избирательной кампании, экс-президент США Дональд Трамп, вновь желающий вернуться в Белый дом, будет подчеркивать его существование, не вдаваясь в подробности.

Собеседник издания отметил, что Трамп сосредоточится на простом сообщении о том, что он прекратит войну, пытаясь привлечь надеющихся на мир американских избирателей.

"Он хочет остановить убийство. Это как наклейка на бампере: Трамп прекратит убийство", – пояснил он.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что бывший хозяин Белого дома и кандидат в президенты США Дональд Трамп в частных разговорах заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину, чтобы она отказалась от определенной территории.

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