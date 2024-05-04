Трамп виношує “мирний план” для України: що про нього відомо — The Telergaph

Повідомленням про те, що він припинить війну, кандидат в президенти намагатиметься залучити на свій бік американських виборців, що сподіваються на мир.

Кандидат від Республіканської партії на виборах президента США Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні. Однак, до виборів його розголошувати не будуть.

Про це повідомляє The Telergaph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.

За словами джерела, цей план не обговорюється в медійному просторі, щоб “не втрачати важелі впливу”.

Водночас, під час виборчої кампанії, експрезидент США Дональд Трамп, який знову бажає повернутися в Білий дім, наголошуватиме на його існуванні, не вдаючись у подробиці.

Співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, що сподіваються на мир.

"Він хоче зупинити вбивство. Це як наклейка на бампері: Трамп припинить вбивство", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що колишній господар Білого дому і кандидат у президенти США Дональд Трамп у приватних розмовах заявив, що міг би припинити війну, тиснучи на Україну, щоб вона відмовилася від певної території.

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