Жирона – Барселона: де дивитися і ставки букмекерів на каталонське дербі

Перемога в цьому матчі гарантує команді Циганкова та Довбика місце в наступному розіграші Ліги чемпіонів.

У суботу, 4 травня, "Жирона" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика зіграє проти "Барселони" в центральному поєдинку 34-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2023/24.

Каталонське дербі відбудеться на домашньому для підопічних Мічела стадіоні "Мунісіпаль де Монтіліві" в місті Жирона. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

За п'ять турів до кінця "Жирона" (71 очко) посідає третє місце в Ла Лізі. "Біло-червоні" на два бали відстають від "Барселони" та на 13 пунктів – від лідера чемпіонату, мадридського "Реала" українського голкіпера Андрія Луніна.

Зазначимо, що в разі перемоги над "синьо-гранатовими" команда Циганкова та Довбика достроково забезпечить собі путівку до групового етапу Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Де дивитися матч Жирона – Барселона

На території України поєдинок 34-го туру Примери між "Жироною" та "Барселоною" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Жирона – Барселона

Букмекери вважають незначним фаворитом поєдинку "Барселону". На перемогу підопічних Хаві можна поставити з коефіцієнтом 2,47. Нічия – 4,10. Виграш "Жирони" – 2,83.

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