Госпіталізовані двоє жінок, ще одному чоловіку медики надали допомогу на місці.

Росія атакувала Одещину двома ракетами. Постраждало троє людей.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

"Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо, що постраждали троє людей: госпіталізовані двоє жінок, ще одному чоловіку допомога надана на місці. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Поліцейські фіксують наслідки ворожої атаки, збирають докази воєнного злочину Росії, опитують людей, надають їм необхідну допомогу та забезпечують порядок.

"Закликаємо всіх реагувати на сигнал "Повітряна тривога", у разі загрози прямувати до укриття та перебувати там до сигналу "Відбій", – просять поліцейські.

Нагадаємо, українці мають бути готовими: з нагоди великодніх свят Росія планує нові провокації проти України та її громадян. У РНБО зробили важливе попередження.

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