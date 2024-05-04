Россия атаковала Одесщину двумя ракетами: пострадали три человека

Госпитализированы две женщины, еще одному мужчине медики оказали помощь на месте.

Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами. Пострадали три человека.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Поврежден объект гражданской инфраструктуры. Пока что известно, что пострадали три человека: госпитализированы две женщины, еще одному мужчине помощь предоставлена на месте. Информация о пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Полицейские фиксируют последствия вражеской атаки, собирают доказательства военного преступления России, опрашивают людей, оказывают им необходимую помощь и обеспечивают порядок.

"Призываем всех реагировать на сигнал "Воздушная тревога", в случае угрозы идти в укрытия и находиться там до сигнала "Отбой"", – просят полицейские.

Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

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