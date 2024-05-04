Німецькі ультраправі за день до вторгнення РФ підготували цинічний заклик до уряду ФРН — Bild

Документ було підготовлено так званою робочою групою із зовнішньої політики, до якої входять 10 із 77 депутатів німецького парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".
У фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі 23 лютого 2022 року підготували меморандум, в якому уряд ФРН закликали “вплинути на Україну, щоб вона не займалася “ескалацією” конфлікту”, а також заявити про відмову приймати країну до НАТО.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на документи, які опинилися у його розпорядженні.
Цей документ було підготовлено так званою робочою групою із зовнішньої політики, до якої входять 10 із 77 депутатів німецького парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".
У виданні зауважили, що один із членів цієї робочої групи Маркус Фронмайєр відкрито відвідував Крим, деякі інші - виступали на російському ТБ.
Очільник групи Маттіас Моосдорф у квітні відвідав Москву. "Він може дзвонити до Кремля безпосередньо", - розповіло Bild джерело в партії.
Окрім згаданого меморандуму, ще деякі документи свідчать про тісні зв'язки німецьких ультраправих з Росією.
Наприклад, проєкт заяви від 2019 року “За нову політику щодо Росії — співпраця замість конфронтації” пропонував пом'якшити візовий режим із РФ, розвивати економічні та наукові зв'язки.
Під час повномасштабного вторгнення, 3 лютого 2023 року, робоча група із зовнішньої політики у парламентській фракції "Альтернатива для Німеччини" пропонувала припинити підготовку солдатів ЗСУ у Німеччині. А через рік виступила проти конфіскації заморожених в ЄС активів Центробанку РФ.
Нагадаємо, головного кандидата від ультраправої політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на європейських виборах Максиміліана Кра підозрюють у фінансуванні із джерел, близьких до Кремля.
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