Німецькі ультраправі за день до вторгнення РФ підготували цинічний заклик до уряду ФРН — Bild

Документ було підготовлено так званою робочою групою із зовнішньої політики, до якої входять 10 із 77 депутатів німецького парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".

У фракції ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі 23 лютого 2022 року підготували меморандум, в якому уряд ФРН закликали “вплинути на Україну, щоб вона не займалася “ескалацією” конфлікту”, а також заявити про відмову приймати країну до НАТО.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на документи, які опинилися у його розпорядженні.

Цей документ було підготовлено так званою робочою групою із зовнішньої політики, до якої входять 10 із 77 депутатів німецького парламенту від партії "Альтернатива для Німеччини".

Ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" підозрюють у підігруванні Кремлю / Фото: Associated Press

У виданні зауважили, що один із членів цієї робочої групи Маркус Фронмайєр відкрито відвідував Крим, деякі інші - виступали на російському ТБ.

Очільник групи Маттіас Моосдорф у квітні відвідав Москву. "Він може дзвонити до Кремля безпосередньо", - розповіло Bild джерело в партії.

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Окрім згаданого меморандуму, ще деякі документи свідчать про тісні зв'язки німецьких ультраправих з Росією.

Наприклад, проєкт заяви від 2019 року “За нову політику щодо Росії — співпраця замість конфронтації” пропонував пом'якшити візовий режим із РФ, розвивати економічні та наукові зв'язки.

Під час повномасштабного вторгнення, 3 лютого 2023 року, робоча група із зовнішньої політики у парламентській фракції "Альтернатива для Німеччини" пропонувала припинити підготовку солдатів ЗСУ у Німеччині. А через рік виступила проти конфіскації заморожених в ЄС активів Центробанку РФ.

Нагадаємо, головного кандидата від ультраправої політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) на європейських виборах Максиміліана Кра підозрюють у фінансуванні із джерел, близьких до Кремля.

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