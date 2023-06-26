У Німеччині ультраправа партія отримала "історичну перемогу" на виборах

Представник проросійської партії, яка спрямована проти євроінтеграції, переміг у місті Зоннеберзі на сході Німеччини.

Популістська і ультраправа партія “Альтернатива для Німеччини” (AfD) вперше перемогла на місцевих виборах, які відбулися у неділю, 25 червня.

Про це повідомляє France24.

Представник від цієї партії, яка спрямована проти євроінтеграції та проти імміграції іноземців і має яскраві проросійські позиції, Роберт Сессельман переміг в місті Зоннеберзі, розташованому в центральній землі Тюрингія, поблизу кордону з Баварією.

Перемога була здобута, незважаючи на заклики основних партій до виборців об’єднатися за чинного кандидата Юргена Кеппера з консервативної ХДС.

Зоннеберг є одним із невеликих міст Німеччини, де проживає лише близько 57 000 осіб, але ця “історична перемога”, як про неї говорять, робить його першим, яким керує партія “Альтернатива для Німеччини”.

“Роберт Сессельманн увійшов в історію”, — написала у Twitter співголова AfD Аліса Вайдель.

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AfD демонструє дедалі кращі результати саме на території колишньої комуністичної Східної Німеччини — в Тюрінгії, Бранденбурзі та Саксонії. На регіональних виборах тут ця партія сподівається досягти серйозних проривів.

Нещодавні опитування показали, що підтримка AfD в Німеччині досягає рекордних 18-20 відсотків - рівних із соціал-демократами канцлера Олафа Шольца та поступаючись лише консервативному блоку ХДС/ХСС.

Найпопулярніша німецька газета Bild назвала перемогу Сессельманна політичним “землетрусом” і “дивовижним успіхом для ультраправої партії”.

Регіональним партійним лідером AfD в Тюрінгії є Бйорн Хьокке, колишні заяви якого про нацистське минуле Німеччини викликали обурення.

Гьокке, якого німецькі спецслужби вважають екстремістом, назвав берлінський пам'ятник Голокосту "меморіалом ганьби" і закликав "зрушити на 180 градусів" культуру пам'яті в країні.

“Альтернатива для Німеччини” була створена в 2013 році для просування наративу про вихід із Євросоюзу та перетворилася на антиісламську, антиімміграційну партію.

Нагадаємо, нещодавно лідер Фракції "Вільних демократів" Крістіан Дюрр під час телеефіру посперечався з головою партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла через російську агресію проти України.

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