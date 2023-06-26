В Германии ультраправая партия одержала "историческую победу" на выборах

Представитель пророссийской партии, направленной против евроинтеграции, победил в Зоннеберге на востоке Германии.

Популистская и ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (AfD) впервые победила на местных выборах, состоявшихся в воскресенье, 25 июня.

Об этом сообщает France24.

Представитель этой партии, которая направлена против евроинтеграции и против иммиграции иностранцев и имеет яркие пророссийские позиции, Роберт Сессельман победил в городе Зоннеберге, расположенном в центральной земле Тюрингия, вблизи границы с Баварией.

Победа была одержана, несмотря на призывы основных партий к избирателям объединиться за действующего кандидата Юргена Кеппера из консервативной ХДС.

Зоннеберг является одним из небольших городов Германии, где проживает около 57 000 человек, но эта "историческая победа", как о ней говорят, делает его первым, которым руководит партия "Альтернатива для Германии".

"Роберт Сессельманн вошел в историю", — написала в Twitter сопредседатель AfD Алиса Вайдель.

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AfD демонстрирует все более лучшие результаты именно на территории бывшей коммунистической Восточной Германии - в Тюрингии, Бранденбурге и Саксонии. На региональных выборах эта партия надеется добиться в этих землях серьезных прорывов.

Недавние опросы показали, что поддержка AfD в Германии достигает рекордных 18-20 процентов — равных с социал-демократами канцлера Олафа Шольца и уступая только консервативному блоку ХДС/ХСС.

Самая популярная немецкая газета Bild назвала победу Сессельманна политическим "землетрясением" и "удивительным успехом для ультраправой партии".

Региональным партийным лидером AfD в Тюрингии является Бьорн Хекке, прежние заявления которого о нацистском прошлом Германии вызвали негодование.

Гекке, которого немецкие спецслужбы считают экстремистом, назвал берлинский памятник Холокосту "мемориалом позора" и призвал "сдвинуть на 180 градусов" культуру памяти в стране.

"Альтернатива для Германии" была создана в 2013 году для продвижения нарратива выхода из Евросоюза и превратилась в антиисламскую, антииммиграционную партию.

Напомним, недавно лидер Фракции "Свободных демократов" Кристиан Дюрр во время телеэфира поспорил с главой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла из-за российской агрессии против Украины.

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