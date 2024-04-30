Чи можливий успіх ультраправих в Європарламенті та які ризики для України — Bloomberg

Україні як державі-кандидатці на вступ до ЄС варто приділити особливу увагу виборам до Європейського парламенту — одній з найбільш проукраїнських інституцій світу.

Підтримка ультраправих партій, схоже, зупинилася напередодні загальноєвропейських виборів у червні, що свідчить про те, що шпигунський скандал у Німеччині може завдати шкоди їхній репутації.

Про це пише Bloomberg.

“Ідентичність і демократія”

Альянс “Ідентичність і демократія”, до якого входять Марін Ле Пен з Франції та Герт Вілдерс з Нідерландів, призупинив своє зростання, згідно з середніми показниками опитувань, зібраними Europe Elects і опублікованими Euractiv. Наразі це шоста за величиною політична група в Європейському парламенті.

Прогнозується, що “Ідентичність і демократія” (ІД) отримає 11,2% голосів, як і в опитуванні минулого місяця. Це дасть їй 84 місця в Асамблеї, що менше, ніж у грудні, коли вона мала шанси отримати 93 місця, свідчать дані.

“Альтернативи для Німеччини”

Підтримка однієї з найбільших партій-членів “ІД”, “Альтернативи для Німеччини” (АдН), знизилася після звинувачень у зв'язках з китайською розвідкою і проросійською медіа-організацією.

Антиіммігрантська партія

Антиіммігрантська партія, яка висунула ідею німецької версії Brexit і виступає проти політики Європейського центрального банку, змагається за друге місце в Німеччині з соціал-демократами канцлера Олафа Шольца, показало опитування.

АдН також відстала від партії Шольца вперше з літа минулого року в останньому опитуванні Forsa для RTL/ntv, опублікованому у вівторок, 30 квітня. Це опитування вимірювало наміри виборців щодо національних виборів у Німеччині, які мають відбутися восени 2025 року.

Європейські політичні партії активізують свої кампанії за п'ять тижнів до загальноєвропейського голосування за 720 місць в Європейському парламенті. Голосування також прокладе шлях до обрання лідерів європейських інституцій, включно з виконавчою владою блоку, яку зараз очолює Урсула фон дер Ляєн.

Ризики для України

Ставки високі для 27-членного альянсу, переможці якого визначатимуть порядок денний на наступні п'ять років щодо переходу на чисті технології та посилення обороноздатності через війну Росії проти України, пише Bloomberg. Попередні перемоги ультраправих лідерів, включаючи Вілдерса, викликали попередження про потенційний параліч порядку денного ЄС і ризики для підтримки України з боку блоку, якщо популісти отримають більше місць у червні.

Абсолютна більшість у парламенті

Найбільша політична група — правоцентристська Європейська народна партія — зберегла свою частку в 23% за результатами опитувань, що дає їй 183 мандати. Лівоцентристська партія S&D, за прогнозами, отримає 140 місць, а центристсько-ліберальна група “Відродження” — 86 місць. Це дасть трьом партіям абсолютну більшість у парламенті.

Підтримка партії Європейських консерваторів і реформістів прем'єр-міністра Італії Джорджіа Мелоні дещо зросла до 11,8% голосів з 11,2% місяцем раніше.

Альянс “Зелених” та “Лівих” зменшив прогнозовану кількість місць у парламенті.

У кожному виборчому окрузі Europe Elects враховує опитування, опубліковані за попередні 90 днів, використовуючи лише останнє опитування, опубліковане кожною компанією.

Спроби підірвати вибори

Вибори також проходять на тлі зростаючих спроб підірвати процес за допомогою шахрайства та дезінформації, попереджають офіційні особи. Фальшиві інструкції про те, як голосувати, ручки зі зникаючим чорнилом і заяви про фізичні загрози виборчим дільницям, в тому числі фальшиві повідомлення про замінування, — ось деякі з тактик, які застосовуються в країнах-членах блоку, заявила в понеділок Дельфіна Колар, прессекретарка парламенту.

Парламент, разом з іншими європейськими інституціями, працює над посиленням моніторингу дезінформаційних зусиль, в тому числі і “глибоких фейків”. “Ми знаємо, що існує величезна прокремлівська кампанія, спрямована на відсторонення громадян від парламентської демократії”, — сказала Колар.

Нагадаємо, у німецькій землі Мекленбург-Передня Померанія поліція забрала з уроку 16-річну школярку через опублікований в соцмережі ролик з казковими персонажами смурфиками на підтримку ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини”(AfD).

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