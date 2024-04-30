В Києві відкрили центр рекрутингу до ЗСУ: подробиці

У приміщенні ЦНАП Солом’янського району Києва у вівторок, 30 квітня, відкрився перший в столиці центр рекрутингу ЗСУ. Не за горами відкриття ще одного рекрутингового центру української армії на Лівому березі, а згодом аналогічні центри можуть з'явитися в кожному столичному районі.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в коментарі для "Укрінформ".

"Ми подивимося залежно від того, яке буде навантаження, але вже декілька плануємо. Це зараз на правому березі такий пілотний проєкт. Також ми на лівому березі відкриємо через певний час. Але ми вважаємо, що це треба зробити в принципі в кожному районі міста Києва. Тоді буде ефект, зручність для громадян", – зазначив Сергій Попко.

Він додав, що люди, які хочуть вступити до лав ЗСУ, гідні мати можливість зручно дістатися рекрутингового центру, щоб обрати підрозділ і посаду, де б вони хотіли служити.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав перелік актуальних вакансій в Силах оборони. Кандидатам, які виявили бажання йти захищати державу, надається можливість обрати спеціальність і підрозділ для служби.

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