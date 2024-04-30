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Добірка актуальних військових вакансій від рекрутингової компанії Lobby X

Добірка актуальних військових вакансій від рекрутингової компанії Lobby X

Актуальні військові вакансії від Lobby X. Фото: Генштаб ЗСУ

Компанія пропонує безліч напрямків.

Українська компанія Lobby X продовжує рекрутувати до Сил оборони й оприлюднила чергову добірку актуальних військових вакансій.

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