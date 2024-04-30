Добірка актуальних військових вакансій від рекрутингової компанії Lobby X

Компанія пропонує безліч напрямків.
Українська компанія Lobby X продовжує рекрутувати до Сил оборони й оприлюднила чергову добірку актуальних військових вакансій.
Інформацією поділились у своєму Telegram-каналі.
Сфера IT:
- аналітик техпідтримки інформаційних систем до Окремого спеціального центру електронної підтримки;
- керівник ІТ напряму до 12 окремого загону спецпризначення;
- усі IT-вакансії за посиланням.
РЕБ/РЕР:
- оператор РЕБ до 44 ОМБр;
- оператор РЕБ до ССО;
- усі РЕБ/РЕР вакансії за посиланням.
Авіація:
- старший авіаційний технік-інструктор до 38 Навчального центру Повітряних Сил;
- авіаційний механік до 3 БрОП “Спартан”;
- усі авіаційні вакансії за посиланням.
Артилерія:
- номер обслуги артилерійської батареї до 71 ОЄБр;
- артилерист до спеціального полку “Rangers”;
- усі артилерійські вакансії за посиланням.
- БПЛА:
- пілот-оператор БПЛА до 412 окремого батальйону безпілотних систем 101 ОБрО ГШ;
- оператор БПЛА до батальйону безпілотних систем 54 ОМБр;
- усі вакансії за посиланням.
Зв'язок:
- телефоніст-лінійний наглядач до взводу зв'язку 11 окремого батальйону спеціального призначення 112 ОБрТрО;
- радіотелефоніст до 416 окремого стрілецького батальйону;
- усі вакансії за посиланням.
Зеніт:
- стрілець-зенітник до 47 ОМБр;
- стрілець-зенітник до 405 окремого стрілецького батальйону 32 ОМБр;
- усі вакансії зенітників за посиланням.
Командування:
- командир взводу десантно-штурмової роти до 37 ОБрМП;
- командир стрілецького взводу до батальйону 108 ОБрТрО;
- усі вакансії за посиланням.
Логістика
- такелажник до Сил логістики;
- експерт зі складської логістики до Сил оборони;
- усі логістичні вакансії за посиланням.
Медицина:
- фельдшер до 13 державного пожежно-рятувального загону ДСНС;
- терапевт до 3 ОШБр;
- усі медичні вакансії за посиланням.
Механізація:
- номер обслуги БМП до 56 окремого батальйону 104 ОБрТрО;
- механік-водій до танкового батальйону 43 ОМБр;
- усі вакансії за посиланням.
МПЗ:
- офіцер групи психологічного супроводу до 2 механізованого батальйону К-2 54 ОМБр;
- капелан до 37 окремої бригади зв'язку;
- усі МПЗ вакансії за посиланням.
Навчання:
- інструктор з бойової підготовки до підрозділу зв'язку НГУ;
- офіцер відділу організації навчального процесу до Сил ТрО;
- усі вакансії за посиланням.
Пресслужба:
- SMM-менеджер до ОПБр;
- офіцер служби зв’язків з громадськістю до 81 ОАеМБр;
- усі вакансії за посиланням.
Піхота:
- військовослужбовець зі знанням іспанської мови до 2 Інтернаціонального Легіону;
- гранатометник до 515 окремий батальйон спеціального призначення 1 ОБрСпП;
- усі вакансії за посиланням.
Ремонт:
- механік до 126 ОБрТрО;
- старший механік до 109 окремого батальйону 109 ОБрТрО;
- усі вакансії за посиланням.
Розвідка:
- розвідник до 244 окремого батальйону 112 ОБрТрО;
- дешифрувальник розвідувальних матеріалів до 18 Слов'янської бригади;
- усі вакансії за посиланням.
Розмінування:
- начальник відділення піротехнічних робіт до 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС;
- сапер до 250 окремого батальйону 114 ОБрТрО;
- усі вакансії за посиланням.
Снайпінг:
- стрілець-снайпер до 190 окремого батальйону 123 ОБрТрО;
- стрілець-снайпер до 225 окремого штурмового батальйону;
- усі вакансії за посиланням.
Судноплавство:
- судновий механік-моторист до Річкового дивізіону ВМС;
- рульовий-сигнальник до Річкового дивізіону ВМС;
- усі вакансії за посиланням.
Транспорт:
- тракторист до 23 інженерно-позиційного полку;
- водій-електрик до 112 ОБрТрО;
- усі транспортні вакансії за посиланням.
Штаб:
- начальник фінансово-економічної служби до 129 окремого батальйону 112 ОБрТрО;
- бухгалтер із первинної документації (облік матеріалів) до 46 ОАеМБр;
- усі штабні вакансії за посиланням.
Інше:
- швець-кравець до Сил Логістики;
- кочегар до 128 ОГШБр;
- усі вакансії за посиланням.
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