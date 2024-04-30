Стало відомо, як будуть працювати банки на Великдень

Через війну додаткових вихідних не буде.

Оскільки в Україні не буде додаткових вихідних на Великдень і травневі свята через воєнний стан, тому банки будуть працювати у звичайному режимі.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку.

В НБУ наголосили, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні.

"Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи", - йдеться в повідомленні НБУ.

Також зазначається, що система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7/365.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - пояснили в НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк змінив тарифи на видавання готівки. Тарифи за послуги встановлюються для банків, інкасаторських компаній і компаній з оброблення готівки.

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