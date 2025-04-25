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Великдень 2025
Читайте всі останні новини про святкування Великодня 2025 в Україні: привітання, традиції, та багато цікавого по темі на ТСН
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Яйця в США настільки здорожчали, що американці на Великдень фарбують картоплю
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Що готують та їдять на Паску у різних країнах світу: традиційні та незвичайні страви
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Як гарно українською вітатися на Великдень, як оригінально привітати один одного зі святом
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Що першим їсти на Великдень після Великого посту: традиції та повір’я
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Сьогодні українці святкують Великдень 2025 року: основні традиції найсвітлішого церковного дня року
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Вразить усіх: кулінар поділився смачним закушуванням з крабових паличок на Великдень
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Традиції та прикмети на Великдень 2025: що можна і не можна робити
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Чи зупиняють освячення пасок під час тривоги: відповідь представника ПЦУ
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Як перевірити, чи готова паска в духовці: простий трюк з випічкою