Як гарно українською вітатися на Великдень, як оригінально привітати один одного зі святом

5 травня православні христрияни східного обряду святкуватимуть Великдень і, звичайно, вітати один одного із Воскресінням Христовим.

Як правильно вітатися українською під час великодніх свят

Під час великодніх так і різдвяних свят більшість українців переходять на християнські вітання. На Заході України так вітаються всі.

Дехто плутає вітання під час цих свят. Щоб не потрапити у незручну ситуацію, нагадуємо, що під час великодніх свят вітаються "Христос воскрес!", а відповідають "Воістину воскрес!". Зрідка на Великдень ще можна почути церковнослов'янську форму вітання – "Христос воскрєсє".

А на Різдво вітаються зі словами "Христос народився!", у відповідь - "Славімо Його!".

Християнське вітання змінюється двічі на рік – саме на різдвяні та великодні свята.

На Заході нашої країни на свята вітаються також словами "Слава Ісусу Христу!".

Вперше великоднє привітання звучить на початку пасхальної ранньої, потім священники вітають один одного і звертаються з вітанням до парафіян, кажучи: "Христос Воскрес!". Таким чином українці мали б вітатися протягом сорока днів після Воскресіння Христового.

На Великдень існує ще традиція христосування, яка передбачає також звичай цілування, що є давнім, ще від апостольських часів, символом примирення й любові. Згадку про цей звичай згадував можна знайти у творіннях святителя Іоана Золотоуста у IV столітті. В кінці ранньої, після співу: «Один одного обіймімо, промовмо: «браття!» і тим, що ненавидять нас, простімо все заради воскресіння», всі віряни починають вітатись одне з одним, промовляючи: «Христос воскрес!» і відповідаючи: «Воістину воскрес!» Це вітання також супроводжується цілуванням і даруванням пасхальних яєць, які є символом життя, воскресіння, перемоги.

У цей день, звичайно, потрібно дбати не лише про чистоту мовлення, а й помислів. Промовляючи слова, бажати ближньому добра та щастя від усієї душі.

Як оригінально привітати один одного з Великоднем

Як гарно та небанально привітати з Пасхою поділився мовознавець Олександр Авраменко

Українці здавна бажали один одному здоров'я, успіху, удачі. При цьому казали: "З роси та з води Вам!".

А якщо бажали достатку, то віталися словами "Хай дім буде повна чаша!".

Щоб привітати зі святами, бажаючи радості, казали "Нехай радість живе у Вашому серці!"

Важливо, наголошує мовознавець пам'ятати про правопис, якщо ці привітання висловлюєте у письмовій формі. Займенники "Вам", "Вашому" потрібно писати з великої літери, якщо побажання стосується однієї людини, якщо ж двох і більше осіб – писати ці займенники потрібно з малої букви.

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