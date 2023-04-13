Що першим їсти на Великдень після Великого посту: традиції та повір'я

Чим потрібно починати пасхальну трапезу, щоб у родині був мир та злагода

Великдень знаменує собою завершення суворого Великого посту, з чим пов'язано безліч традицій та ритуалів.

Незалежно від того, чи постилась людина, чи ні під час посту, починати день Воскресіння Христового рекомендується певним способом.

Що першим їсти на Паску

Будь-які продукти, заборонені під час посту, не можна вживати до закінчення нічного богослужіння. Багато хто вважає, що починати їсти можна з будь-якого продукту, головне, щоб він був освячений у церкві. За традиціями першим потрібно з'їсти крашанку — один з головних символів свята та вічного життя.

Збираючись за великоднім столом, кожен член родини бере по крашанці. Потім яйцями злегка стукають одне об одного, у кого крашанка виявиться найміцнішою – той буде щасливим протягом року.

Дозволяється яйце заїдати паскою. Навіть, якщо людина з якихось причин не може їсти яйця, на пасхальному столі вони обов'язково повинні бути.

Чому пасхальні яйця фарбують та з давніх-давен було заведено дарувати на Паску пофарбовані яйця? Як свідчать перекази перше пасхальне яйце піднесла Марія Магдалина імператору Тіберію. Після чудового воскресіння Ісуса Христа вона прийшла до римського імператора зі словами: «Христос Воскрес!».Не можна було приходити з порожніми руками, тому вона принесла йому в дар яйце.

Проте Тіберій не повірив її словам, заперечивши, що ніхто не може воскреснути, так само як біле яйце не може стати червоним. Як тільки він це сказав, яйце, яке принесла йому Марія Магдалина, набуло червоного кольору. З того часу з'явився звичай фарбувати яйця.

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