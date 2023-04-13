Что первым есть на Пасху после Великого поста: традиции и поверья

Чем нужно начинать пасхальную трапезу, чтобы в семье был мир и согласие

Пасха знаменует завершение строгого Великого поста, с чем связано множество традиций и ритуалов.

Независимо от того, постился ли человек или нет во время поста, начинать день Воскресения Христова рекомендуется определенным способом.

Что первым есть на Пасху

Какие-либо продукты, запрещенные во время поста, нельзя употреблять до окончания ночного богослужения. Многие считают, что начинать есть можно с любого продукта, главное, чтобы он был освящен в церкви. По традициям первым нужно съесть пасхальное яйцо — один из главных символов праздника и вечной жизни.

Собираясь за пасхальным столом, каждый член семьи берет по яйцу. Затем яйцами слегка стучат друг о друга, у кого пасхальное яйцо окажется самым крепким – тот будет счастлив в течение года.

Разрешается яйцо заедать паской. Даже если человек по каким-то причинам не может есть яйца, на пасхальном столе они обязательно должны быть.

Почему пасхальные яйца красят и с давних пор было принято дарить на Пасху окрашенные яйца? Как свидетельствуют предания, первое пасхальное яйцо преподнесла Мария Магдалина императору Тиберию. После чудесного воскресения Иисуса Христа она пришла к римскому императору со словами: «Христос Воскрес!». Нельзя было приходить с пустыми руками, поэтому она принесла ему в дар яйцо.

Однако Тиберий не поверил ее словам, отрицая, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. Как только он это сказал, яйцо, которое принесла ему Мария Магдалина, приобрело красный цвет. С этого времени появился обычай красить яйца.

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