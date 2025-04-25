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Пасха 2025
Читайте все последние новости о праздновании Пасхи 2025 в Украине: поздравления, традиции и много интересного по теме на ТСН
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Яйца в США настолько подорожали, что американцы на Пасху красят картофель
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Что готовят и едят на Пасху в разных странах мира: традиционные и необычные блюда
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Как красиво по-украински здороваться на Пасху, как оригинально поздравить друг друга с праздником
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Что первым есть на Пасху после Великого поста: традиции и поверья
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Сегодня украинцы будут празднуют Пасху в 2025 году: основные традиции самого светлого церковного дня года
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Поразит всех: кулинар поделился вкусной закуской из крабовых палочек на Пасху
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Традиции и приметы на Пасху 2025
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Останавливают ли освящение пасок во время тревоги: ответ представителя ПЦУ
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Как проверить, готова ли паска в духовке: простой трюк с выпечкой