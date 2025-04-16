Паска — основное блюдо Пасхи. Обычно ее покрывают глазурью. Приготовление глазури для паски — несложный процесс, но нужно учитывать нюансы.

Для глазури лучше использовать сахарную пудру, а не сахар.

Чтобы глазурь крепко держалась и не стекала, у нее должна быть консистенция сметаны.

Если она все же получилась слишком жидкой, можно ее загустить, добавив 1 ст. л. сахарной пудры. Если наоборот, глазурь кажется слишком густой, можно добавить в массу чайную ложку молока или даже воды.

Чтобы глазурь равномерно легла на поверхность паски, перед тем, как ее нанести, обмажьте верхнюю часть паски джемом. Тогда поверхность будет гладкой и блестящей.

Глазурь лучше наносить слоями. Сначала один слой, после того, как он высохнет — следующий.

Для взбивания белковой глазури используйте охлажденные яйца и сухой миксер.

Чтобы убрать пузырьки воздуха из глазури, просто перед покрытием пропустите готовую глазурь через ситечко.

Белковую глазурь наносите на паску сразу после ее приготовления, но не на горячую. Для нанесения глазури нужно подождать, пока паска остынет.

Наносить глазурь на паску можно силиконовой кисточкой. Можно погрузить паску в миску с глазурью. Можно полить ее сверху глазурью, предварительно поставив на решетку.

Чтобы паска выглядела ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители.