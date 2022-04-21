Глазур для паски: 11 хитрощів для ідеального приготування

Приготування паски завершується оформленням глазур'ю. Лайфхаки як зробити глазур ідеальною, в матеріалі ТСН.ua
Паска - основна страва Великодня. Звичайно її покривають глазур'ю. Приготування глазурі для паски не складний процес, але потрібно враховувати нюанси.
Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб глазур на пасці була ідеальною
- Для глазурі краще використовувати цукрову пудру, а не цукор.
- Щоб глазур міцно трималася і не стікала, вона повинна мати консистенцією сметани.
- Якщо все ж таки вона вийшла занадто рідкою, можна її загустити, додавши 1 ст.л. цукрової пудри. Якщо навпаки, глазур здається занадто густою, можна додати у масу чайну ложку молока, або навіть води.
- Щоб глазур рівномірно лягла на поверхню паски, перед тим, як нанести глазур, обмажте верхню частину паски джемом. Тоді поверхня буде гладкою і блискучою.
- Глазур краще наносити шарами. Спочатку один шар, після того, як він висохне, наступний.
- Для збиття білкової глазурі використовуйте охолоджені яйця та сухий міксер.
- Щоб прибрати бульбашки повітря з глазурі, просто перед покриттям пропустіть готову глазур через ситечко.
- Білкову глазур наносіть на паску зразу після її приготування, але не коли ще паска гаряча. Для нанесення глазурі потрібно почекати поки паска охолоне.
- Наносити глазур на паску можна силіконовим пензликом. Можна занурити виріб у миску з глазур'ю. Можна полити паску зверху глазур'ю, попередньо поставивши її на решітку.
- Щоб паска виглядала яскравішою, до білої глазурі можна додати харчові барвники.
- Якщо глазур шоколадна, після її нанесення, випічку потрібно поставити у холодильник для застигання глазурі.
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