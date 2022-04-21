Глазур для паски: 11 хитрощів для ідеального приготування

Глазур для паски: 11 хитрощів для ідеального приготування

Приготування паски завершується оформленням глазур'ю. Лайфхаки як зробити глазур ідеальною, в матеріалі ТСН.ua

Паска - основна страва Великодня. Звичайно її покривають глазур'ю. Приготування глазурі для паски не складний процес, але потрібно враховувати нюанси.

Розповідаємо, що потрібно зробити, щоб глазур на пасці була ідеальною

Для глазурі краще використовувати цукрову пудру, а не цукор. Щоб глазур міцно трималася і не стікала, вона повинна мати консистенцією сметани. Якщо все ж таки вона вийшла занадто рідкою, можна її загустити, додавши 1 ст.л. цукрової пудри. Якщо навпаки, глазур здається занадто густою, можна додати у масу чайну ложку молока, або навіть води. Щоб глазур рівномірно лягла на поверхню паски, перед тим, як нанести глазур, обмажте верхню частину паски джемом. Тоді поверхня буде гладкою і блискучою. Глазур краще наносити шарами. Спочатку один шар, після того, як він висохне, наступний. Для збиття білкової глазурі використовуйте охолоджені яйця та сухий міксер. Щоб прибрати бульбашки повітря з глазурі, просто перед покриттям пропустіть готову глазур через ситечко. Білкову глазур наносіть на паску зразу після її приготування, але не коли ще паска гаряча. Для нанесення глазурі потрібно почекати поки паска охолоне. Наносити глазур на паску можна силіконовим пензликом. Можна занурити виріб у миску з глазур'ю. Можна полити паску зверху глазур'ю, попередньо поставивши її на решітку. Щоб паска виглядала яскравішою, до білої глазурі можна додати харчові барвники. Якщо глазур шоколадна, після її нанесення, випічку потрібно поставити у холодильник для застигання глазурі.

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