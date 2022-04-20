Коли пекти паску та фарбувати яйця на Великдень 2022

24 квітня християни східного обряду святкуватимуть свято Світлого Великодня. Коли краще пекти паски та фарбувати яйця у матеріалі ТСН.ua

Коли пекти паски 2022

Паска - символ Агнця Божого, який був розп'ятий за наші гріхи на хресті, символічний хліб в ім'я свята Воскресіння Христового. З давніх-давен в церкві напередодні Великодня випікали церковний хліб циліндричної форми. Такий хліб називався "артос", або "квасний хліб". Пізніше паску почали пекти парафіяни вдома. Вважалося, що яка вийде паска, такий рік чекає на сім'ю.

За церковними настановами найкраще паску пекти в Чистий четвер або у Велику суботу, тобто для вірян східного обряду (православним) 21 чи 23 квітня. В Чистий четвер потрібно змити всі гріхи водою, прибратися і пекти паски. Проте в деяких регіонах України, наприклад, на Слобожанщині можна було почути, що пекти паску можна і в Страсну п'ятницю, але бажано до того, як винесуть плащаницю. Раніше паска готувалася цілу добу, в середу готувалася опара для паски, яку на цілу ніч напередодні Чистого четверга ставили у тепле місце. Процес приготування паски вважався особливим, нерідко всіх виганяли з хати, щоб не заважали тісту та читали молитву. Викидати залишки пасок категорично заборонено. В крайньому разі їх закопували на городі для кращого врожаю.

Кооли пекти паску 2022 / Pexels

Коли фарбувати яйця на Паску 2022

Яйця завжди були символом зародження нового життя. Згідно з легендою, пасхальне яйце є символом Гробу Господнього. Згідно з церковними традиціями крашанки та писанки фарбують в той самий день, коли печуть паску - у Чистий четвер на Страсному тижні. Разом с паскою у Велику суботу крашанки несуть святити до церкви.

Традиційно крашанки варять у лушпинні цибулі, віск, фарби чи писачок почали використовувати пізніше у XX сторіччі.Тому крашанками називають однотонні яйця, писанки - розписані вручну. Тому "класичні" крашанки мають жовто-коричневий колір. Найчастіше фарбують крашанки у коричнево-червоний колір. З цим, напевно, пов'язана легенда про Марію Магдалину. Коли вона після Воскресіння Христа розповіла про це імператору Тиберію, то він не повірив і сказав: "Це неможливо, так само як не можливо білому яйцю стати червоним". У цю секунду яйце, що тримала Марія, почервоніло.

Коли фарбувати яйця на Великдень 2022 / pixabay.com

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